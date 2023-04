Milan-Napoli, il punto su Osimhen e Simeone | Champions League News

Come riportato dal sito web ufficiale del club campano, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti. I giocatori che non sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, dopo una prima fase di attivazione e potenza aerobica, hanno svolto partita a campo ridotto.

Le condizioni di Osimhen e Simeone

Ma come stanno gli infortunati di Luciano Spalletti? Il focus, in particolare, è su Victor Osimhen, assente allo stadio 'Via del Mare' e su Giovanni 'Cholito' Simeone, uscito nel finale di gara in Salento per un infortunio muscolare. Osimhen ha svolto lavoro individuale in palestra. Simeone ha svolto terapie e nei prossimi giorni si sottoporrà ad esami strumentali. La squadra osserverà riposo nella giornata di domani.