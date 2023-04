Milan-Napoli, Giuntoli: “Raspadori out per strategia? No, non è al 100%”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro, ha parlato a Sky Sport prima di Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League che si svolgerà alle ore 21:00 a 'San Siro'.

Sulla scelta di Elmas: "Giacomo non è al 100%, il mister ha ritenuto opportuno farlo partire in panchina per non dargli troppi minuto. Ha un muscolo non al 100%".

Se è una strategia: "Nessuna strategia, non ci sono altri attaccanti. Lui non è al 100%, speriamo ci dia una mano nel finale di partita".

Sulle ultime ore vissute: "Un pezzettino di storia lo abbiamo fatta, speriamo di farne ancora, i ragazzi lo meritano per il talento e la mentalità che hanno. Si meritano di continuare fare la storia, il mister si può gustare ogni momento".

Se Spalletti si gusterà anche il caffè turco: "Perché no, questa sera però è una partita difficile. Però se uno le cose non le pensa non accadono".

Sul campionato e il turnover: "Che sia una partita leggera non lo so. E' una partita fisica quella contro il Verona, ha meno punti del Bologna, ma sicuramente sarà fisica e sarà delicata. Può darsi che il mister cambierà qualche elemento, ma in questo momento pensiamo a stasera".