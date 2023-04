Risultati Champions League – Milan-Napoli 1-0: tabellino e marcatori

Tabellino Milan-Napoli 1-0

Il Milan di Stefano Pioli si aggiudica la partita di andata dei quarti di finale di Champions League. A 'San Siro', battuto il Napoli di Luciano Spalletti per 1-0. Partono meglio gli azzurri, molto pericolosi in tre-quattro circostanze nei primi 20'. Poi esce fuori il Diavolo, che crea chance con Rafael Leão e Brahim Díaz, fino ad arrivare, al 40', al sinistro rasoterra di Ismaël Bennacer che supera Alex Meret sul primo palo. Nella ripresa, gara dai ritmi più bassi ed equilibrata: azzurri in dieci uomini dal 74' per l'espulsione di André-Frank Zambo Anguissa per doppia ammonizione. Non ci sarà al ritorno, così come Kim Min-Jae che, diffidato, è stato ammonito. Vediamo insieme, dunque, il tabellino completo di Milan-Napoli 1-0 di 'San Siro'.