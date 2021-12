Milan-Liverpool, Tonali: “Dobbiamo crescere: si poteva fare di più”

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine di Milan-Liverpool, 6° turno del Gruppo B di Champions League

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky' al termine di Milan-Liverpool, partita della 6^ giornata della Champions League 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni. "E' stata una partita difficile. Li conoscevamo. Anche senza le prime linee ci hanno creato problemi per tutta la partita. Dobbiamo crescere. Ci portiamo dentro quest'esperienza contro queste grandi squadre. Qualcosa in più si poteva fare, questo nella testa di noi giocatori c'è sempre. Ma non si può tornare indietro. Adesso andiamo avanti per la nostra strada e testa al campionato per cercare di raggiungere il nostro obiettivo".