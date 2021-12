Milan-Liverpool, la Curva Sud: “Sempre con te sarò”

Splendida coreografia della Curva Sud in occasione di Milan-Liverpool di questa sera. Un Jocker rossonero il protagonista.

Una splendida coreografia questa sera preparata dalla Curva Sud in occasione di Milan-Liverpool di Champions League, ultima giornata del girone. I tifosi rossoneri hanno caricato la squadra con una splendida coreografia rossonera. Al centro del secondo anello un enorme Jocker rossonero, sotto lo striscione con la scritta "Sempre con te" e ancora sotto, al primo anello, tanti cartoncini rossi e neri hanno composto la scritta "Sarò". Atmosfera davvero da brividi allo stadio. Con un tutto esaurito da vere notti europee, da vere notti da Milan, ora bisogna però trasformare questa energia sul campo, ottenendo un risultato positivo che possa far sognare.