Milan-Liverpool 1-2, Klopp: “Grande rispetto per Ibra, contento per la partita”

Jürgen Klopp, allenatore dei 'Reds', ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Liverpool, 6° turno del Gruppo B di Champions League

Sulla formazione : "Grandissima sorpresa vedere questa formazione? Sono contento per quello che i ragazzi hanno dato e hanno fatto bene nonostante la giovane età. Orgoglioso di ciò che il Liverpool ha fatto vedere".

Su Ibrahimovic: "Bisogna essere matti a giocare a 40 anni se non ti chiami Ibra. Ha avuto delle difficoltà visto che ha giocato sempre spalle alla porta, ma si deve avere rispetto per un giocatore come Ibrahimovic".