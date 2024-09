Milan-Liverpool, Kakà: “Io come Ibra? Ora no, ma magari in futuro…”

"Il Milan ha tanta qualità e finché la squadra è forte ci saranno tanti protagonisti. Morata? Giocavamo insieme a Madrid e stava iniziando. In rossonero avrebbe voluto prendere la mia maglia numero 22 ma poi ha scelto la 7. Gli auguro solo il meglio al Milan. Io come Ibra? No, in questo momento mi piace fare altre cose. Magari in futuro potrei tornare nel calcio. Il Real Madrid? Andare a Madrid è stata una bella esperienza. Ovviamente non ho avuto i risultati che volevo, ma non mi è dispiaciuta quella esperienza. San Siro o Bernabeu? Ci sono diverse differenze, i tifosi italiani sono molto più caldi, cantano tutta la partita. A Madrid sono un po' più tranquilli. Sono due stadi bellissimi ed importantissimi. Contro il Liverpool sono sempre partite speciali. Per me la stagione del 2007 fu bellissima e il Milan fa parte della mia vita".