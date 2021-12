Milan-Liverpool, ecco il dato sugli spettatori a San Siro

Si è da poco conclusa la prima frazione di gioco di Milan-Liverpool, punteggio in parità. Ecco il resoconto fino a questo momento.

Un primo tempo bloccato inizialmente quello di Milan-Liverpool, dove il Liverpool ha dimostrato di non essere comunque venuto a Milano in gita. I Reds hanno controllato inizialmente, anche se non hanno mai creato particolari pericoli. Il Milan sgasa alla mezzora e trova il vantaggio. Dopo una bella ripartenza, sul corner che ne scaturisce arriva Fikayo Tomori e segna. Dura poco però la gioia, perché Mohamed Salah trova subito il pareggio approfittando di una dormita collettiva della difesa rossonera sulla respinta di Maignan. All'intervallo è arrivato anche il dato sul numero di tifosi presenti sugli spali di San Siro questa sera: sono 56.237, per un incasso complessivo di 4.910.681 euro. Segui live il match in corso >>>