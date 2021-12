Milan-Liverpool, attesi 57mila tifosi sugli spalti del Meazza | News

Secondo quanto riporta il Milan attraverso il sito ufficiale, sono attesi 57mila tifosi per la partita di Champions League contro il Liverpool

Il gran giorno si avvicina. La data è evidenziata in rosso sui calendari degli oltre 500 milioni di tifosi milanisti sparsi in tutto il mondo. Milano, stadio San Siro, Martedì 7 novembre 2021, ore 21.00: Milan-Liverpool. La sfida, valevole per la 6° ed ultima giornata del Girone B della Champions League, sarà la prima assoluta tra le due squadre in scena alla Scala del Calcio. Una partita decisiva per il prosieguo del cammino europeo della squadra di Pioli. La gara tra rossoneri e reds è anche un confronto tra due club gloriosi che contano insieme 20 finali di Champions League disputate e che hanno sollevato il trofeo al cielo per 13 volte: Milan e Liverpool sono due icone del calcio, società storiche da sempre proiettate al futuro e che insieme possono vantare più di 1 miliardo (dati Nielsen, ndr) di sostenitori in tutto il mondo.