Mike Maignan esce per infortunio al 52' di Milan-Liverpool di Champions League a 'San Siro'. Esordio assoluto per Lorenzo Torriani

Il Milan perde Mike Maignan, il suo portiere titolare, per infortunio al 52' della prima partita della Champions League 2024-2025 contro il Liverpool a 'San Siro'. Il francese, già colpito duramente varie volte nel corso del primo tempo in vari punti del quadricipite e della caviglia di entrambe le gambe, getta la spugna a inizio ripresa. Al suo posto, dentro Lorenzo Torriani. Il classe 2005 è al suo esordio assoluto in gare ufficiali con la maglia rossonera. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale della partita Milan-Liverpool da 'San Siro' >>>