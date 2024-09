Milan, a breve la lista Champions: svelato il sacrificato da Fonseca

Nella giornata odierna il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, dovrebbe presentare la lista Champions, ovvero sia quell'elenco di giocatori che potranno essere poi convocati successivamente per i vari impegni della massima competizione europea. Come noto qualche giorno fa si è svolto il sorteggio, che ai rossoneri ha regalato sfide dal sapore nostalgico e incontri che rappresenteranno delle novità. L'esordio sarà martedì 17 settembre, tra due settimane esatte, contro il Liverpool di Arne Slot e i tifosi rossoneri non vedono l'ora che sia giunto quel giorno, anche per scoprire pregi e difetti di questo nuovo format.