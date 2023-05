Milan-Inter, Tomori: “Siamo delusi ma dobbiamo credere di poter passare”

Sul perché quei due gol: "Difficile da dire. Non ho visto i gol ancora, siamo delusi perché abbiamo perso. Secondo me potevamo fare meglio, specialmente all'inizio. Però come dicevo è solo la prima partita, dobbiamo fare meglio".

Su come si può cambiare la storia in sei giorni: "Dobbiamo credere che possiamo passare. Non sarà facile, loro sono forti. Sappiamo che sappiamo giocare con il nostro gioco possiamo metterli in difficoltà. Stasera siamo delusi, ma è solo la prima partita". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>