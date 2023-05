Milan-Inter, Pioli cade sotto le mosse di Inzaghi: esistono le contromisure?

Nulla da dire, il Milan perde con merito il primo atto del doppio EuroDerby contro l'Inter. I rossoneri cadono per zero a due, con un primo tempo davvero sotto tono, con dei nerazzurri che sono entrati in campo con più grinta e che quando sono passati in vantaggio, non hanno mai lasciato il controllo della partita e hanno spinto sul pedale dell'acceleratore, sfiorando varie volte il terzo gol, che avrebbe del tutto chiuso il confronto. Inzaghi ha vinto questa sfida, poco da dire. Pioli non è riuscito a sopperire all'assenza di Leao e non ha trovato soluzioni, ma non è la prima volta che capita contro l'Inter. I rossoneri, infatti, spesso hanno sofferto nel derby in queste ultime stagioni, senza riuscire a trovare delle giuste contromisure.