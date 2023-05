Milan-Inter, Calabria: “Approccio non dei migliori. Loro cinici, noi no”

Davide Calabria, giocatore rossonero, ha parlato a 'Prime Video' dopo il derby Milan-Inter, semifinale di andata di Champions League

Davide Calabria, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Prime Video' al termine del derby Milan-Inter, semifinale di andata di Champions League che si è svolta a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su cosa deve rimproverare alla squadra: "Come nelle altre partite abbiamo subito gol subito, l'approccio non è stato dei migliori. Analizzeremo la partita, ma dal campo mi è sembrato di aver perso troppi inserimenti e contrasti. Sono stati cinici, hanno fatto due tiri e due gol. In una competizione come questa ti cambia la vita".

Sull'approccio: "Loro sono partiti meglio di noi, mentre nel secondo tempo siamo partiti meglio noi e non abbiamo fatto gol. In una competizione come questa ti cambia tanto".

Sui prossimi giorni: "Sicuramente dobbiamo pensare anche al campionato perché dobbiamo affrontarlo nel migliore dei modi, dobbiamo conquistare la Champions. Non saranno giorni facili, non saremo contenti domani. Analizzeremo dove abbiamo sbagliato, loro sono stati cinici e noi abbiamo sbagliato le occasioni avute. Abbiamo avuto difficoltà all'inizio con loro, ci hanno messo difficoltà. Loro sono grandi giocatori, ma non possiamo permetterci questi errori".

Sull'assenza di Leao: "E' il giocatore più importante, è come se togliessi il miglior giocatore all'altra squadra. Purtorppo Isma si è anche fatto male al primo tempo, non è una cosa piacevole. Dobbiamo guardare i fatti, dobbiamo affrontare nel migliore dei modi questa partita".