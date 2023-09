Milan, è un girone da prima classe: pescati Psg, Borussia e Newcastle

Tralasciando il ritorno a San Siro di Donnarumma e Tonali , ai quali, probabilmente, i tifosi rossoneri rivolgeranno due accoglienze ben diverse, il Milan dovrà fare i conti anche con il calendario della Serie A . Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, il debutto europeo del Diavolo arriverà fra il derby contro l' Inter e la trasferta di Verona . La seconda gara, invece, si inserirà subito dopo il big match contro la Lazio di Sarri . Finita qui? Purtroppo no, poiché la terza giornata di Champions League vedrà i rossoneri giocare nel mezzo fra la sfida contro la Juventus e quella contro il Napoli .

La rosa a disposizione di Stefano Pioli, però, è stata rinnovata anche per queste evenienze. Il Milan ora può contare su una panchina più lunga, con giocatori in grado di fare la differenza anche a partita in corso. Resta un girone difficile ma non impossibile e, a sentire le opinioni dei tifosi avversari, neanche loro sono contenti di aver pescato i rossoneri.