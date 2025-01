Su Mike Maignan: "Mike quando ci richiama in cerchio lo fa in modo positivo, poi la partita è andata in un’altra direzioni per mille altri motivi. Il nostro gruppo è fatto da uomini che si guardano in faccia e si dicono quello che pensano. Dopo la Juve ci siamo confrontati come facciamo sempre, è necessario parlarsi per trovare soluzioni. Mike ha una grande mentalità".