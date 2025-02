Milan-Feyenoord, una rimonta che manca dal 2007: i rossoneri in cerca di riscatto

Da quel momento in poi, sono arrivate solo delusioni. Lo scorso anno, in Europa League, dopo una sconfitta per 1-0 in casa contro la Roma, il Milan non riuscì a rimontare e uscì dal torneo dopo una sconfitta per 2-1 allo stadio Olimpico. Più recentemente, nella stagione 2022/23, la squadra rossonera è stata eliminata in semifinale di Champions League dall'Inter, e nel 2017/18 fu battuta dall'Arsenal in Europa League nonostante il 3-1 a San Siro, dopo il 2-0 subito in Inghilterra.