Milan, i dubbi di Pioli in vista della Dinamo: Dest e Diaz in forse, out Tomori

Il Milan inizia a preparare la sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria: Stefano Pioli è alle prese con alcuni dubbi di formazione

Enrico Ianuario

Archiviata la vittoria contro il Monza, il Milan è già proiettato alla delicata sfida di Champions League di martedì contro la Dinamo Zagabria. A due giorni dalla partita, Stefano Pioli dovrà fare i conti con qualche assenza di troppo. Come riporta 'gazzetta.it', l'allenatore rossonero non è ancora sicuro di avere a disposizione sia Sergino Dest che Brahim Diaz. Entrambi usciti anzitempo durante la partita di ieri, lo statunitense ha riportato un affaticamento muscolare, mentre lo spagnolo una contrattura al gluteo. Seppur non gravi, essendo problemi di natura muscolare bisognerà andare cauti con il recupero onde evitare guai peggiori. Dunque si capirà solamente a margine della partita se i due saranno a disposizione o meno.

Chi non sarà certamente a disposizione è Fikayo Tomori, il quale è squalificato dopo aver rimediato quella discussa espulsione nel match contro il Chelsea. Il difensore inglese si aggiunge ad una lunga lista di indisponibili che vede già Maignan, Calabria, Florenzi, Saelemaekers e Ibrahimovic. Tornando a Dest e Brahim, la loro presenza o assenza sarà fondamentale per le scelte tattiche di Pioli. Qualora il terzino dovesse recuperare, potrebbe candidarsi per una maglia da titolare sulla fascia destra. Con lui in campo, la coppia centrale di difesa verrebbe composta da Kalulu e Kjaer. Se così non fosse, allora sarebbe il terzino a scivolare sulla fascia e Gabbia a giocare insieme al danese.

Se Brahim Diaz non dovesse farcela, Pioli potrebbe optare per diverse soluzioni. La più logica indicherebbe lo schieramento da titolare di De Ketelaere nel ruolo di trequartista nel 4-2-3-1. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di inserire un centrocampista di contenimento come Krunic nel ruolo di trequartista oppure, come si è visto nelle ultime uscite, mezzala in un centrocampo a tre. Vedremo, dunque, quali saranno le scelte di Pioli. Le uniche scelte sicure saranno quelle che riguardano Leao e Giroud: ieri in panchina, martedì titolari.