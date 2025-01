Milan, dopo la sconfitta con la Juventus testa al Girona: fondamentale ritrovare energie

Con dodici punti conquistati nelle prime sei partite, i rossoneri sono ancora in corsa per un posto negli ottavi di finale.

Il match contro il Girona sarà un test decisivo per confermare la forza casalinga dei rossoneri e avvicinarsi alla qualificazione. La successiva trasferta in Croazia contro la Dinamo Zagabria chiuderà il girone, in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per il passaggio del turno.

Obiettivo Girona: ritrovare fiducia e brillantezza

Il Milan si presenta all’appuntamento con alcune difficoltà, sia sul piano del gioco che a causa delle numerose assenze per infortunio. Conceicao dovrà trovare le giuste soluzioni per gestire le rotazioni e motivare il gruppo. San Siro sarà ancora una volta un fattore importante: il supporto dei tifosi potrebbe fare la differenza per spingere la squadra verso una vittoria fondamentale per continuare a sognare in Champions League.