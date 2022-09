Milan-Dinamo Zagabria, il numero di spettatori presenti a San Siro / PM News

È in corso Milan-Dinamo Zagabria, partita valida per la 2^ giornata del gruppo E di Champions League. Il numero degli spettatori a San Siro

È in corso Milan-Dinamo Zagabria, partita valida per la 2^ giornata del gruppo E di Champions League. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione è arrivata la solita risposta dei tifosi nonostante un orario non proprio agevole. A San Siro, infatti, sono presenti 61.341 spettatori, per un incasso pari a oltre 3 milioni di euro. Continua a seguire con noi il live testuale di Milan-Dinamo Zagabria