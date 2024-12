Cambio in panchina per la Dinamo Zagabria: il club croato ha ufficializzato l’esonero di Nenad Bjelica, optando per Fabio Cannavaro

Cambio in panchina per la Dinamo Zagabria: il club croato ha ufficializzato l’esonero di Nenad Bjelica, optando per un nome di grande richiamo internazionale. Fabio Cannavaro, ex campione del mondo con l’Italia nel 2006, sarà il nuovo allenatore della squadra. Una scelta ambiziosa che testimonia la volontà della Dinamo di rilanciarsi a livello europeo.