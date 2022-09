Milan-Dinamo, Saelemaekers: “Lavoro sui miei numeri. Contro il Napoli…”

Alexis Saelemaekers , giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Milan-Dinamo Zagabria , partita valida per la 2^ giornata del gruppo E della Champions League 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'.

Sulla partita: “Importante per noi questa vittoria, abbiamo giocato al nostro livello. Adesso dobbiamo concentrarci sulla partita contro il Napoli. Stiamo bene, siamo in gamba e contenti per i tre punti”.