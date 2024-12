Champions League, la classifica attuale: il Milan è in zona playoff

Oggi torna la UEFA Champions League con la sesta giornata ed il Milan, in classifica, è al sedicesimo posto con 9 punti. Le 3 vittorie contro Club Brugge, Real Madrid e Slovan Bratislava sono state utilissime per i rossoneri che, adesso, possono puntare anche alla top 8. La squadra di Fonseca scenderà in campo domani alle ore 21:00 contro la Stella Rossa, in cui gioca Rade Krunic.