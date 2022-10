Tonali: “Ogni contatto era un giallo. Bisogna vincere le prossime due gare”

Sul rigore: "Credo che ci siano tanti episodi così durante la partita. Difficile al 18° dare rigore e rosso dopo un contatto del genere. Se davvero va fischiato tutto questo, diventano partite di basket. Non so davvero cosa dire. A parte il rigore, ogni contatto era giallo. Abbiamo preso 7 gialli mi sembra, per falli ridicoli, imbarazzanti. Dobbiamo guardare il resto della partita che abbiamo continuato a giocare con orgoglio e passione, anche se era difficilissimo. Dispiace non solo per il risultato, ma per tutti i tifosi per vedere una serata con lo stadio pieno. Li ringraziamo sempre".