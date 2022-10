Pioli: “Episodio troppo evidente, ho detto all’arbitro ciò che pensavo”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ' Mediaset ' dopo di Milan-Chelsea , partita della 4^ giornata del gruppo E di Champions League 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "La partita è cominciata e avevo la sensazione che potevamo fare una buona partita. Il rigore e l'espulsione hanno cambiato la partita, contro un avversario già forte che non aveva bisogno di rimanere con un uomo in più. Abbiamo avuto occasioni per riaprirla. È un peccato: la sensazione era quella di giocarsela".

Vuole rivedere il rigore? "No, credo sia troppo evidente e troppo facile giudicare. Ho detto all'arbitro ciò che pensavo a fine partita, non parlo un inglese così fluido ma credo che abbia capito.."

La squadra reagirà? "Lo farà sicuramente. Risultato negativo, ma il destino è nelle nostre mani: se vogliamo dimostrare di essere competitivi anche in Europa dobbiamo vincere le prossime due e ne abbiamo le possibilità. Ora irbuttiamoci sul campionayo, per una partita difficile contro un avversario che cambierà allenatore. Recuperiamo le energie".

Credete nel passaggio del turno? "Assoluatmente sì, ci dobbiamo credere, andare a Zagabria a giocare il nostro calcio e, se saremo bravi a vincere lì, poi giocheremo qui col Salisburgo. San Siro? È un dispiacere non avergli regalato una prestazione diversa, anzi: non aver avuto la possibilità di farlo. L'episodio lo abbiamo pagato caro. Ringraziamo i tifosi per il loro sostegno. Se oggi siamo riusciti a tenere in equilibrio il match molto merito vada ai nostri tifosi". Le pagelle rossonere dopo Milan-Chelsea secondo la nostra redazione