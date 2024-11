Milan, in Champions League 4 calciatori sono diffidati

Il Milan, in Champions League, ha ben 4 giocatori in diffida e, durante la prossima partita, dovranno stare attenti: ecco chi sono.

Il Milan di Fonseca, ieri, ha vinto per la terza volta di fila in Champions League. I rossoneri, adesso a quota 9 punti, hanno battuto 2-3 in trasferta lo Slovan Bratislava dell'ex Juraj Kucka. Alcuni calciatori del Milan, però, dovranno fare molta attenzione durante la prossima partita di Champions League, quando l'11 dicembre a San Siro arriverà la Stella Rossa.