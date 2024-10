Domani, martedì 22 ottobre , alle ore 18:45 , si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro ( Milano ) la sfida Milan-Bruges , seconda partita della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 per i rossoneri di Paulo Fonseca .

Oggi, lunedì 21 ottobre, è pertanto giorno di vigilia del match. Qual è il programma degli avversari, i nerazzurri di Nicky Hayen, per una partita in cui l'unico obiettivo per il Diavolo è la vittoria? Nel primo pomeriggio i belgi partiranno alla volta di Milano.