Milan-Bruges: numeri e statistiche, ma non solo: ecco cosa c’è da sapere

"La Champions League è una competizione diversa" - ha commentato Mister Fonseca alla vigilia. "Vogliamo continuare a crescere e avanzare in questa competizione, per farlo dobbiamo vincere domani. Non è una partita decisiva ma importante, il Club Brugge gioca molto bene e ha grande qualità, dovremo essere concentrati".

QUI BRUGES — Buona la partenza in Champions League, superato il momento altalenante anche in campionato. Il Club Brugge dell'ultimo periodo ha un certo feeling con le vittorie esterne, da quella sullo Sturm Graz in Europa (0-1 firmato Tzolis) a quella più recente sul campo del Westerlo che ha interrotto una striscia di tre gare senza vittorie nella "First Division A". Sconfitti 3-0 dal Dortmund all'esordio, i belgi vogliono fare risultato contro una big - oltre alla prestazione, già ottima contro i tedeschi - e sognano di ottenerlo a San Siro. Mignolet e Vanaken gli uomini d'esperienza, De Cuyper, Onyedika, Tzolīs e Skov Olsen quelli da tenere d'occhio. Meijer l'unica assenza certa.

Le parole dell'allenatore Nicky Hayen in conferenza stampa: "Il Milan ha grande qualità, ci aspettiamo una grande pressione in avanti. Loro sono in crescita, dovremo essere concentrati e pazienti. Dobbiamo fare il nostro gioco come abbiamo fatto contro il Borussia Dortmund e continuare sulla nostra strada".

I NUMERI PRE-PARTITA DI MILAN-BRUGES —

Il Milan e il Club Brugge si sono affrontati nella fase a gironi della Champions League 2003/04: due successi per 1-0, entrambi della formazione in trasferta.

Il Club Brugge ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime due trasferte europee a Milano: pareggio 0-0 nella Coppa dei Campioni dell'ottobre 1990 e vittoria 1-0 nella Champions League dell'ottobre 2003.

Tutti gli ultimi 23 gol realizzati dal Milan in partite casalinghe in Champions League sono arrivati all’interno dell'area di rigore; l'ultimo giocatore del Club ad aver segnato da fuori area è stato Robinho nel febbraio 2012 contro l'Arsenal.

Contro il Bayer Leverkusen nel match più recente, Youssouf Fofana è stato il giocatore del Milan che ha creato il maggior numero di occasioni per i compagni (3), completato il maggior numero di dribbling (5) e vinto il maggior numero di duelli (10). L'ultimo giocatore dei rossoneri a replicare questi numeri in una singola partita di Champions League è stato Kaká nell'ottobre 2007 contro lo Shakhtar Donetsk.

DOVE GUARDARE MILAN-BRUGES — In Italia la gara verrà trasmessa da Sky e NOW. Per guardare Milan-Club Brugge in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 17.45 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Fonseca. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI CHAMPIONS LEAGUE — Sarà il tedesco Felix Zwayer a dirigere la sfida di San Siro. Robert Kempter e Christian Dietz i guardalinee, a completare la squadra arbitrale il quarto ufficiale Florian Badstübner. Al VAR Christian Dingert, assistito da Sören Storks.

Due giorni intensi nel programma della 3ª giornata di Champions League. Martedì 22 Milan-Club Brugge e Monaco-Stella Rossa alle 18.45, mentre alle 21.00 sarà il turno di Arsenal-Shakhtar Donetsk, Aston Villa-Bologna, Girona-Slovan Bratislava, Juventus-Stoccarda, PSG-PSV Eindhoven, Real Madrid-Borussia Dortmund e Sturm Graz-Sporting Lisbona. Mercoledì 23 ecco invece Atalanta-Celtic e Brest-Bayer Leverkusen alle 18.45, a seguire spazio ad Atlético Madrid-Lille, Barcellona-Bayern Monaco, Benfica-Feyenoord, Manchester City-Sparta Praga, Lipsia-Liverpool, Salisburgo-Dinamo Zagabria e Young Boys-Inter, tutte alle 21.00

La classifica: Borussia Dortmund, Brest, Benfica, Bayer Leverkusen, Liverpool, Aston Villa, Juventus 6; Manchester City, Inter, Sparta Praga, Atalanta, Sporting Lisbona, Arsenal, Monaco 4; Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid, Lille, PSG, Celtic, Club Brugge, Feyenoord, Atlético Madrid 3; PSV, Stoccarda, Bologna, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagabria 1; Lipsia, Girona, Sturm Graz, Milan, Stella Rossa, Salisburgo, Slovan Bratislava, Young Boys 0.