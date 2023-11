Milan-BVB, Reijnders: “Dovremo vincere a Newcastle, bisogna crederci”

"Abbiamo cercato di vincere, è un peccato aver perso stasera. Il destino non è più nelle nostre mani per l'ultima partita. Siamo in una situazione difficile, dobbiamo uscirne il più rapidamente possibile, oggi non ci siamo riusciti. Abbiamo avuto un buon atteggiamento, abbiamo avuto tante opportunità, ma non siamo riusciti a fare più di un gol. A Newcastle dovremo vincere, ma dobbiamo crederci perché è possibile passare il girone". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>