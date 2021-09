Milan-Atletico, Zancan: “Sarà importante l’effetto San Siro”

Zancan, giornalista sportivo, ha parlato di Milan-Atletico di questa sera. Seconda giornata di Champions League. Si è detto ottimista.

Manca sempre meno ormai a Milan-Atletico, seconda giornata di Champions League. I rossoneri tornano a giocare una partita della massima competizione europea in casa dopo sette anni. L'ultima era stata proprio contro i Colchoneros, erano gli ottavi di finale della stagione 2013/14. Il giornalista Federico Zancan ha parlato del match di oggi, dicendosi fiducioso per i rossoneri e sottolineando proprio l'importanza di tornare a giocare in casa. Ecco le sue parole a Sky: "Secondo me l'effetto San Siro potrebbe colmare quel minimo di gap che c'è dal punto di vista dell'esperienza e della caratura internazionale tra queste due squadre. L'Atletico non è più quello di una volta però sa stare in campo in queste partite. Secondo me il Milan per come sta giocando e per la spinta che avrà può vincere la partita".