Milan-Atletico, Tonali: “Rigore? A primo impatto il primo tocco è di Lemar”

Sandro Tonali, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' al termine di Milan-Atlético Madrid, partita della seconda giornata della Champions League 2021-2022 svoltasi allo stadio di 'San Siro'. Queste le sue dichiarazioni. "Rigore? Io ero lì prima, ho visto il tocco di Lemar. Poi dalla tv non so, ma a primo impatto il primo tocco è stato il suo e non di Kalulu".