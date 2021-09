Milan-Atlético Madrid: recuperabili Kjaer e Florenzi per la Champions

Martedì sera, ore 21:00, si disputerà Milan-Atlético Madrid a 'San Siro'. Simon Kjaer ed Alessandro Florenzi possono recuperare, gli altri no

In vista di Milan-Atlético Madrid, seconda gara del Gruppo B di Champions League in programma martedì sera, ore 21:00, a 'San Siro', buone notizie per il tecnico rossonero Stefano Pioli. Il difensore centrale Simon Kjaer, infatti, si è allenato in gruppo questa mattina a Milanello e, pertanto, dovrebbe essere convocato per la sfida contro i 'Colchoneros'.