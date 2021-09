Milan-Atletico: Simeone: “In 11 contro 11, il Milan è stato superiore a noi”

Diego Pablo Simeone ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Atlético Madrid, partita della 2^ giornata del Gruppo B di Champions League

Sulla gara: "Credo che all'inizio il Milan è stato superiore di noi. Ha iniziato bene, con un gioco dinamico. Ha fatto bene anche al Liverpool, oggi ha iniziato bene. E' chiaro che dopo l'espulsione di Kessié hanno perso terreno e noi siamo entrati in una partita in cui non c'eravamo. Dopo abbiamo giocato con voglia di vincere e far male ad una squadra che si chiudeva bene. Alla fine è arrivata la vittoria di cui ne avevamo bisogno".