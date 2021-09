Milan-Atletico 1-0 al 45′: vantaggio meritato, ma pesa l’espulsione di Kessié

Terminato il primo tempo di Milan-Atlético Madrid, partita della seconda giornata del Gruppo B di Champions League. Il racconto dei primi 45'

Primo tempo che ha visto un Milan dominante. I rossoneri sono stati padroni del campo, fin quando la prima occasione è capitata sui piedi di Ante Rebic al 18esimo minuto. Servito in profondità con un preciso rasoterra da Brahim Diaz, l'attaccante croato, a tu per tu con Oblak, prova ad insaccare il pallone alla sua destra. Bravo il portiere dell'Atletico Madrid a deviare in angolo con un miracolo. Ma è proprio dagli sviluppi di questo calcio d'angolo che i rossoneri trovano il gol del vantaggio al 20esimo minuto. Cross di Bennacer dalla bandierina, pallone sventato di testa dai 'colchoneros', ma il pallone finisce sui piedi di Kessié che cross verso Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo danza sulla sfera pressato da Hermoso, ma trova completamente libero Leao poco dentro l'area avversaria. Stop e tiro preciso alla destra di Oblak e il Milan passa meritatamente in vantaggio.

Poi l'immaginabile. Al 29esimo minuto la squadra di Pioli rimane in dieci a causa di un'espulsione di Kessié. Fallo dell'ivoriano, già ammonito, a centrocampo: per l'arbitro Cakir non ci sono dubbi e sventola il secondo cartellino. Inevitabilmente una sostituzione tattica: fuori Rebic, dentro Tonali. Nonostante l'inferiorità numerica, il Milan va vicina al raddoppio al 39esimo con Leao. Maignan, direttamente dalla sua area, trova Leao che riesce a controllare un pallone difficilissimo. Il portoghese si esibisce con una strepitosa rovesciata, ma il pallone si stampa sulla traversa. Al 40esimo seconda sostituzione della gara. Fuori Trippier, dentro Joao Felix per i ragazzi di Simeone. E sarà proprio l'Atletico ad andare vicina al gol del pareggio nei secondi finali della prima frazione di gioco, con Luis Suarez che tira a botta sicura. Pallone che esce fuori di un soffio alla destra di Maignan. Primo tempo chiuso meritatamente in vantaggio dal Milan, ma l'espulsione di Kessié potrebbe condizionare il prosieguo della partita.