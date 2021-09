Milan-Atletico Madrid 1-2 al 90′: sconfitta beffarda per i rossoneri | News

È terminata Milan-Atlético Madrid, partita della seconda giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Il racconto del match

Primi 45 minuti di gioco che hanno visto il Milan andare al riposo con il risultato di 1-0 , ma anche in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Kessié. L'espulsione dell'ivoriano ha influito molto il prosieguo della gara dei rossoneri. Al 50esimo ci prova Kondogbia ad impensierire Maignan, ma il suo tiro finisce alto. Occasionissima per l'Atletico quattro minuti più tardi con Suarez. L'attaccante uruguayano riceve un pallone sulla destra, ma il suo colpo di testa finisce fuori di un soffio alla destra di Kessié. Al 67esimo ancora la squadra di Simeone, questa volta con Rodrigo De Paul. Il suo tiro finisce in curva. Al 72esimo questa volta ci prova Felipe con un colpo di testa su un calcio d'angolo: anche in questo caso nessun problema per Maignan. All'84esimo arriva il gol del pareggio dei 'colchoneros'. Cross di Lodi dalla sinistra, gran botta al volo di Griezmann che anticipa Romagnoli e fulmina il portiere francese.

Due minuti più tardi occasionissima per il Milan per tornare in vantaggio. Florenzi, lasciato completamente libero, calcia al volo: il suo tiro esce fuori di un soffio alla destra di Oblak. Non molla il Milan che, all'88esimo, ancora una volta con l'ex Roma va vicina al gol. Botta sicura da fuori area del numero 25 rossonero, la sfera esce di poco alta sopra la traversa. Al 91esimo è l'Atletico a rendersi pericoloso. Griezmann, liberatosi bene in area di rigore, tiro con determinazione: respinge ancora una volta Maignan. Al 94esimo, fallo di mano di Kalulu in area di rigore. Dopo un check al Var, l'arbitro Cakir concede il calcio di rigore agli ospiti. Non sbaglia dal dischetto Luis Suarez, che torna al gol in trasferta in Champions dopo sei anni. Finisce in maniera beffarda la gara di San Siro tra Milan e Atletico, con i rossoneri che incassano la seconda sconfitta consecutiva nella competizione europea.