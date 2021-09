Milan-Atletico, Pioli: “Kjaer? Vedremo domenica. Su Tonali…”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, a 'Sky' prima di Milan-Atlético Madrid, partita della seconda giornata del Gruppo B di Champions League

Sulla formazione: “Kjaer non è ancora al 100%, punteremo a domenica per lui. Ho avuto 3 centrocampisti da far ruotare in questi tanti impegni, stasera tocca a Sandro rifiatare un po’”.

Sulla partita: "Avendo perso la prima stasera sarebbe molto importante fare un risultato positivo, sarà importante ma non decisiva, ci saranno ancora 12 punti in palio".