Milan-Atletico, Di Stefano: ‘Verso la titolarità Bennacer, Rebic e Romagnoli’

Secondo Peppe Di Stefano, noto giornalista, il Milan potrebbe scendere in campo contro l'Atletico Madrid con Bennacer, Rebic e Romagnoli

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha parlato delle ultime notizie di formazione del Milan, impegnato martedì sera contro l'Atletico Madrid. Secondo il giornalista, Stefano Pioli sarebbe orientato a schierare dal primo minuto Ismael Bennacer, Ante Rebic e Alessio Romagnoli a discapito di, rispettivamente, Sandro Tonali, Olivier Giroud e Simon Kjaer. Tali scelte saranno confermate o meno in giornata, considerando anche che l'attaccante francese e il difensore danese non sono al top della condizione. Da non dimenticare, inoltre, il delicato incontro di domenica prossima contro l'Atalanta. Le Top News di oggi: lavori a centrocampo, lo scontento Donnarumma e tutto su Milan-Atletico Madrid