Liverpool-Milan, Klopp: “Sempre pensato di recuperare”

Jürgen Klopp, tecnico dei 'Reds', ha parlato ai microfoni di 'Sky' al termine di Liverpool-Milan, prima partita del Gruppo B della Champions League 2021-22. Queste le sue dichiarazioni: "Siamo partiti in modo super, abbiamo giocato molto bene e non abbiamo concesso nulla. Siamo stati puniti poco prima dell’intervallo, difensivamente non abbiamo mantenuto l’organizzazione. Quando gli spazi sono troppi anche Fabinho va in difficoltà. Sono riusciti a trovare spazio tra le linee e loro ne hanno approfittato. Non ho mai avuto la sensazione di non poter recuperare. Abbiamo fatto due gol meravigliosi e abbiamo meritato, ci sono stati però quei dieci minuti in cui il Milan ha cambiato la partita”.