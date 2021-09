Liverpool-Milan, Calabria: “Speravo in una vittoria, ma è ancora lunga”

Calabria ha parlato a 'Sky' dopo Liverpool-Milan, prima partita del Gruppo B della Champions League 2021-2022, finita 3-2.

Il giocatore rossonero Davide Calabria ha parlato ai microfoni di 'Sky' dopo Liverpool-Milan, prima partita del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni: "Sono partiti fortissimo. Si vede che sono ritmi diversi da quelli a cui siamo abituati. Hanno giocatori fortissimi e sono tra i più forti al mondo. Tante partite in una. Non è stata paura, siamo andati un po' fuori giri. Avevamo recuperato, dovevamo essere più attenti. Segnare due gol in questo stadio, in questa partita, alla prima in Champions per tanti, è bello. È normale faticare un po'. Appena abbiamo trovato i ritmi giusti in fase difensiva, gli abbiamo fatto male in fase offensiva. Dobbiamo imparare e crescere. È un orgoglio arrivare qui da capitano, è il sogno di ogni bambino e per me ancora di più. È stato emozionante, speravo in una vittoria, ma abbiamo tante partite per dimostrare il nostro valore. È ancora lunga".