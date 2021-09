Liverpool-Milan, che sfida! Club divisi da una sola Champions League

Domani sera si sfidano Liverpool e Milan per la prima gara del Gruppo B di Champions League. Insieme le due squadre ne hanno vinte ben 13

Domani sera, ad 'Anfield', alle ore 21:00 si sfideranno Liverpool e Milan per la prima gara del Gruppo B di Champions League. I 'Reds' e i rossoneri, che si affronteranno per la prima volta in Europa in un confronto di andata e ritorno, come noto hanno dato vita a due finali della massima competizione europea.