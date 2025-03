Inter, Taremi simula e si guadagna il rigore. Mentre Theo Hernandez…

Champions League, Taremi simula: due pesi e due misure rispetto a Theo Hernandez

Poco dopo fischiato anche un rigore per fallo su Thuram, stavolta giustamente tolto dopo controllo VAR con successiva ammonizione per il francese. Ricordate il giallo per simulazione a Theo Hernandez? Anche in quel caso la simulazione del francese era netta, ma arrivò appunto l'ammonizione ai danni del terzino. Un giallo pesantissimo, visto che il Milan restò in dieci, proprio contro il Feyenoord che riuscì a passare il turno. Due pesi, due misure. Detto questo, l'Inter ha meritato di vincere e di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League dove affronterà il Bayern Monaco, che ha dominato il Bayer Leverkusen.