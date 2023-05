Inter-Milan, la curiosità: la rimonta firmata Origi | Champions League News

La curiosità di 'acmilan.com' in vista di Inter-Milan e relativa al precedente sulla rimonta firmata da Divock Origi in maglia Liverpool

( fonte: acmilan.com ) Inter-Milan in cifre . Legate ai Derby, alla Champions League , al passato e dopo l'andata. Ci giochiamo il nostro ritorno della Semifinale anche a livello statistico.

Nella storia della Champions League, solo una squadra ha vinto l'andata della Semifinale con due o più gol di scarto e poi è stata eliminata: nel 2018/19 il Barcellona non è riuscito a passare contro il Liverpool vincendo 3-0 al Camp Nou ma perdendo 4-0 ad Anfield. In quella serata l'attaccante del Milan Divock Origi realizzò una doppietta, compreso il quarto e decisivo gol. LEGGI ANCHE: Milan, Maldini ci prova per un crack argentino >>>