Inter-Milan, le curiosità di ‘acmilan.com’ | Champions League News

Dopo aver battuto l'Inter nel primo incontro di questa stagione, a settembre in campionato, il Milan ha perso gli ultimi tre Derby tra Supercoppa Italiana, Serie A e Champions League, tutti senza segnare nonostante però abbia tentato 31 tiri in queste gare. I rossoneri non sono mai rimasti quattro volte di fila senza trovare la rete contro i nerazzurri nella loro storia... Si giocherà sempre a San Siro ma il Milan da calendario sarà ospite e ha vinto solo una delle ultime sedici trasferte nella fase a eliminazione diretta di Champions League (8N, 7P), contro il Bayern Monaco nell'aprile 2007 (2-0). I rossoneri hanno segnato quindici reti in ventiquattro trasferte nelle fasi a eliminazione diretta di Champions League.

Sandro Tonali è primo nella Champions League 2022/23 per occasioni create (7), più di un giocatore come De Bruyne per esempio. Rafael Leão (37) è secondo solo a Vinícius Jr. per dribbling riusciti e duelli vinti (63), quinto per tocchi in area avversaria (56). Olivier Giroud (16) è quarto per tiri in porta. LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni di Inter-Milan. Dubbio a destra per Pioli