Inter-Milan, la match preview di ‘acmilan.com’ | Champions League News

La match preview di 'acmilan.com' in vista della sfida Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League

Fabio Barera Redattore

(fonte: acmilan.com) Nell'ora più buia, il Milan vuole una speranza. Nel momento più difficile di questa stagione, affidiamoci a quella luce che non si spegne mai. Inter-Milan, ritorno della Semifinale di Champions League, arriva al culmine di sei giorni con pochi sorrisi. Sognare è lecito e, soprattutto, non è mai sbagliato: rimontare le due reti incassate all'andata non sarà facile, ma scendiamo in campo con il coraggio e il dovere di provarci. A San Siro si scende in campo alle 21.00, questa è la nostra preview sul match.

QUI MILANELLO

Tante incognite di formazione per i rossoneri a poche ore dalla gara di ritorno, che riguardano nello specifico le condizioni di tre giocatori: Rafael Leão, Rade Krunić e Junior Messias. Il primo ha saltato sia la gara d'andata sia la trasferta di La Spezia, ha lavorato duramente per tornare a disposizione del Mister e da domenica ha ripreso gli allenamenti in gruppo. Il bosniaco e il brasiliano sono stati gli assenti dell'ultima ora in campionato e Pioli confida di poterli recuperare in vista del calcio d'inizio di oggi. Mancherà di sicuro Ismaël Bennacer, uscito dopo pochi minuti all'andata per un infortunio al ginocchio. Possibile qualche cambiamento in difesa, e in questo senso scalpitano Malick Thiaw e Pierre Kalulu; consueto ballottaggio Saelemaekers-Messias per un posto sull'out di destra.

Così Mister Pioli alla vigilia in conferenza stampa: "Ci possiamo ancora qualificare per la Finale. Nessuno avrebbe mai pronosticato di vederci qui, ma so quanto sono bravi i miei giocatori. Le imprese esistono, bisogna crederci e noi ci crediamo. Leão sta meglio; lui, Rade e Junior sono disponibili per la rifinitura e se tutto va come crediamo saranno della partita".

QUI INTER

L'allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi dovrebbe propendere per una conferma in blocco dell'undici che ha schierato nella partita d'andata. Molti di questi hanno riposato nella vittoria di sabato contro il Sassuolo: non sono scesi in campo Onana, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu e Džeko, sono invece subentrati Martínez, Darmian e Bastoni. In campo da titolari Acerbi, Dimarco e Mkhitaryan. I nerazzurri stanno vivendo, come noto, un momento di ottima forma con 6 vittorie consecutive tra tutte le competizioni e partono con l'inevitabile favore del pronostico grazie al vantaggio di due reti maturato mercoledì scorso.

Il tecnico nerazzurro si è espresso così in conferenza stampa alla vigilia: "Sappiamo di avere un vantaggio ma non dovremo limitarci a gestirlo, dipende tutto da noi. Ci saranno momenti in cui dovremo essere più aggressivi e altri meno. Sappiamo di affrontare una squadra che, a prescindere da Leão, ha giocatori di qualità".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Inter-Milan verrà trasmessa in Italia da Sky e Canale 5 alle 21.00. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 19.30, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

QUI CHAMPIONS LEAGUE

Inter-Milan (ore 21.00, San Siro) sancirà la prima finalista di questa edizione di Champions League; il secondo verdetto arriverà invece domani sera dall'Etihad Stadium (ore 21.00), con Manchester City e Real Madrid che partono dall'1-1 del Santiago Bernabéu.

ARBITRO

Clément Turpin, francese, sarà il direttore di gara della Semifinale di ritorno, che cade nel giorno del suo 41° compleanno. Lo schieramento arbitrale sarà tutto transalpino: assistenti Danos e Pagès, quarto ufficiale Frappart, al VAR Brisard e Millot. Turpin è uno dei profili internazionali più esperti, e negli ultimi due anni ha diretto la Finale di Champions del 2022 tra Real Madrid e Liverpool, e la Finale di Europa League del 2021 tra Manchester United e Villarreal. Tre precedenti con i rossoneri: un pari e due sconfitte, l'ultimo incrocio è recente, lo 0-0 con il Tottenham negli Ottavi di ritorno.