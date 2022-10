Giroud: “Bello tornare, ma ora fare bene con il Milan è il mio obiettivo”

Il giocatore rossonero Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Prime prima di Chelsea-Milan, partita della 3^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21:00 a Stamford Bridge. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "Per me è un piacere tornare a Londra: sono stato 9 anni al Chelsea, questo stadio è speciale e abbiamo fatto belle cose in passato. Ora però sono qui con i colori rossoneri e voglio fare bene con il Milan. Il mister mi ha chiesto di dire qualche parola ai ragazzi: ho detto ai miei ragazzi che sono orgoglioso di loro, abbiamo mostrato la nostra qualità in Italia e dobbiamo farlo anche in Europa. Sono parole che vengono dal cuore. Abbiamo grande determinazione di fare bene, anche per coloro che sono rimasti a casa".