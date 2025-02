Feyenoord, i convocati per la sfida di Champions contro il Milan: rientra Stengs

Pascal Bosschaart , tecnico del Feyenoord , ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di domani sera a San Siro contro il Milan , valido per il ritorno dei play-off di Champions League. Una partita decisiva che metterà in palio l’accesso agli ottavi di finale della competizione. Tra le buone notizie per la squadra olandese, c’è il ritorno di Calvin Stengs , che era assente nella sfida contro il Bayern Monaco .

Il Feyenoord si prepara a scendere in campo contro un Milan determinato a rimontare il risultato dell'andata (1-0 in favore dei rossoneri), e la presenza di Stengs potrebbe rappresentare una risorsa importante per gli olandesi nella ricerca di una qualificazione storica agli ottavi.