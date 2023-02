Donnarumma, ambizioni diverse? Che papera contro il Bayern! (VIDEO)

Durante PSG-Bayern Monaco, Gianluigi Donnarumma è stato protagonista di una papera in occasione del gol-vittoria di Coman

Enrico Ianuario

Mentre ieri sera il Milan era impegnato a tenere il vantaggio sul Tottenham, sul campo del Parco dei Principi si stava giocando PSG-Bayern Monaco. La partita è terminata con la vittoria dei bavaresi per 1-0 grazie ad un gol di Kingsley Coman, ex della gara che in passato aveva purgato i parigini in finale della Champions League 2020. Un gol evitabile da parte della squadra di Galtier, in quanto il tiro dell'attaccante francese non era poi così irresistibile. A dargli una mano (anzi, l'ha tolta...) ci ha pensato Gianluigi Donnarumma, colui che lasciò il Milan per 'ambizioni diverse'. Comunque sia, questa è l'ennesima papera compiuta dal portiere italiano da quando difende i pali del PSG.

Come si può notare nel video proposto, il tiro di Coman era sì insidioso, ma abbastanza centrale da poter essere quantomeno respinto. Invece il pallone passa in maniera fin troppo semplice sotto il fianco destro di Donnarumma, il quale ha contribuito così alla vittoria del Bayern. Adesso il passaggio del turno per il PSG si complica, in quanto dovrà necessariamente vincere in trasferta nella gara di ritorno. Ovviamente questo errore non è passato inosservato alle maggiori testate francesi, anche se alcuni di queste non hanno optato per la bocciatura.

L'Equipe ha attribuito un 4 in pagella (che nella scala italiana corrisponderebbe ad un 5) all'ex portiere del Milan, commentando così la sua prestazione: "Il Psg non aveva bisogno che commettesse un errore in questa gara, ma lo ha fatto in occasione del gol di Coman, lasciando sfilare il pallone sotto la pancia quando invece ce l'aveva tra i guanti". Sufficienza invece assegnata da 'Le Parisien' e 'Figaro', i quali hanno attribuito un 5 in pagella nonostante l'errore sul gol di Coman. Mentre 'So Foot' assegna addirittura un 5.5, anche se non è mancato un pizzico di umorismo: "5,5 perché ci mette troppo ad andare giù sul gol, ma si vede che non gli è piaciuto l'appuntamento di San Valentino".