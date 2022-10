Dinamo-Milan, Pioli: “Salisburgo? Giocheremo senza pensare al pareggio”

Se è la miglior partita in Champions: "Abbiamo avuto un inizio difficile, perché ci hanno un po' sorpreso con le loro posizioni. Poi ci siamo sistemati e abbiamo fatto bene davanti perché abbiamo giocatori forti. Bella vittoria e bella partita. Ora un altro passo davanti ai nostri tifosi col Salisburgo".

Se è una squadra matura: "Sì, ma ormai la squadra è abituata a giocare partite decisive, ne abbiamo giocate tante da non sbagliare. Siamo consapevoli delle nostre qualità e non sottovalutiamo mai nessuno. Passare il girone sì sarebbe lo step importante".

Sul Salisburgo: "Pensiamo al Torino, poi penseremo al Salisburgo. Il Torino ci ha dato filo da torcere l'anno scorso, poi col Salisburgo dovremmo giocare da Milan senza pensare al pareggio, perché non è la nostra mentalità".

Su cosa si porta via: "Tante cose positive, ma tante cose in cui si può far meglio; credo si possa concedere meno essendo più compatti".