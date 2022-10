Dinamo-Milan 0-4, Pioli: “I giocatori hanno a cuore questi colori”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Dinamo-Milan, 5^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Dinamo Zagabria-Milan, partita della 5^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 svoltasi allo stadio 'Maksimir'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Non era facile. L'inizio della partita non è stato facile. Ci abbiamo messo un po' per. capire come coprire meglio il campo. Una volta difeso meglio, abbiamo sfruttato il potenziale offensivo. Merito ai nostri giocatori. Il prossimo step impotante per la Champions sarà la prossima partita, ma ora ci rituffiamo nel campionato".

"Il segreto è il lavoro di squadra. Un gruppo di giocatori intelligenti che ha a cuore lavoro, i colori che indossiamo. Danno sempre il massimo. Ho tanti giocatori di talento e io cerco di sfruttare sempre le loro qualità".

"Abbiamo le immagini, è un continuo aggiornamento. Con questa situazione posso consigliare ai miei giocatori situazioni che conosciamo ma che possono cambiare durante la partita. I giocatori così possono appllcarsi in dinamiche".

"Sarebbe un errore entrare in campo con quella mentalità lì. Non siamo nati per gestire le partite, ma per fare le partite. L'avversario è pericoloso, ha qualità. Ma dobbiamo giocare da Milan".

"Oggi tanti centimentri in campo, siamo stati pericolosi sulle palle inattive. feruttiamo le ostre caratteristiche partita per partita. Torino partita impegnativa, dobbiamo recuperare energie. Vogliamo fare punti, in campionato stiamo facendo bene ma dobbiamo stare lì con la testa".