Dinamo Zagabria-Milan 0-4, i numeri della partita di Champions League

(fonte: acmilan.com) "Nel grande palcoscenico della Champions League , il Milan ha servito il poker. Un 4-0 a domicilio della Dinamo Zagabria bello rotondo e molto prezioso, il quale fa salire i rossoneri al secondo posto nella classifica del Gruppo E . Ora, a una giornata dalla fine del girone, per la qualificazione agli ottavi manca un punto. Dall'inatteso gol di Matteo Gabbia alle nuove firme di Rafael Leão e Olivier Giroud: si sprecano le note liete dopo una serata così. Questi i numeri prodotti dal campo.

Dinamo Zagabria-Milan 0-4: numeri e statistiche post-partita

1 - Il Milan ha realizzato quattro gol in trasferta in Champions League per la quarta volta nella sua storia. Prima di oggi la più recente è stata contro il Fenerbahçe a novembre 2005.